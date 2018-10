Piano di Sorrento valloni discarica il sogno della maxi bonifica

Bonificare i valloni della penisola sorrentina, a cominciare da quello di Lavinola, magari rendendoli degli attrattori turistici. Un tentativo difficile e ambizioso da portare avanti con il supporto di Comuni, tecnici e studenti.

E’ il progetto illustrato dall’associazione Aria Nuova durante il convegno sui valloni che si è svolto ieri a Villa Fondi a cui hanno preso parte esperti, imprenditori e amanti della natura della penisola sorrentina.

«Il gruppo tecnico scientifico che si è occupato del progetto – sottolinea Guglielmo – si è reso subito conto delle difficoltà che si frappongono alla bonifica del vallone di Lavinola per una serie di cause. Fra queste la sicurezza, le pessime condizioni igieniche in cui versano per essere stati, e tuttora lo sono, ricettacoli di ogni tipo di rifiuti: dalle carcasse di automobili ai frigoriferi, materassi, residui di amianto. Si è proceduto a redigere un preventivo di massima sui costi occorrenti per realizzare una bonifica totale del solo Vallone Lavinola. La cifra è da capogiro».

Si parla di una ventina di milioni di euro così come venne ipotizzato dal sindaco Vincenzo Iaccarino alcuni mesi fa. «Ma – ripete Guglielmo – questo non può e non deve bloccare l’idea di realizzare una bonifica dei valloni della penisola, perché si andrebbe a ledere gli interessi delle generazioni future in termini di qualità della vita, di benefici sociali ed anche economici. Così si è pensato di procedere usando la tecnica che in inglese si definisce “step by step”. Il primo passo è rappresentato dalla sensibilizzare l’opinione pubblica, i proprietari dei terreni che affacciano sui valloni e delle grotte esistenti nei valloni stessi, sulla necessità di salvaguardare questo immenso tesoro naturale del nostro territorio. Auspichiamo che le amministrazioni della penisola sorrentina si mettano insieme per costituire un organismo tecnico-amministrativo che abbia come scopo la realizzazione di un progetto di bonifica e il reperimento dei fondi per realizzarlo».