Piano di Sorrento. Studente 16enne arrestato fuori la scuola per detenzione di sostanze stupefacenti

Piano di Sorrento. Un 16enne del posto è stato tratto in arresto dai carabinieri della locale stazione durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il minorenne è stato fermato e perquisito davanti all’Istituto Nautico “Nino Bixio” da lui frequentato ed è stato trovato in possesso di un grammo circa di hashish. Anche l’abitazione del giovane è stata perquisita e nella sua camera sono stati rinvenuti 32 grammi di hashish e 16 grammi di marijuana. La sostanza stupefacente è stata sequestrata unitamente al materiale necessario per il confezionamento delle dosi rinvenuto sempre nella stanza del 16enne. Il ragazzo si trova ora presso il Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei.