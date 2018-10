Piano di Sorrento Scuola Carlo Amalfi degrado e fumo, Mario Russo interviene col c… Un presidente del Consiglio adeguato al suo ruolo? Non vogliamo scendere nell’agone delle male parole, che forse sono molto “trendy” nella politica carottese. Ma c’è da rimanere basiti dagli interventi pubblici che fa il presidente del consiglio dell’amministrazione di Vincenzo Iaccarino su una bacheca privata.

Sulla scuola Carlo Amalfi abbiamo scritto fiumi di parole e pure altri ne hanno scritto. Su un punto nessuno può contestarci, la Scuola versa in uno stato di degrado e di abbandono. Sono stati visti dei giovani sulle scale che fumavano non si sa cosa, si sono chiesti i controlli per appurare cosa facessero li nella penombra alle due di notte.. si fa uno sfogo su una bacheca personale e il Presidente del Consiglio che fa ? Inveisce con volgarità..

Ma che cazzo scrivi stanno facendo la caccia al tesoro e ci sto anche io i carabinieri dovrebbero prendere te che scriv boiate e crei false notizie

Sul punto abbiamo chiesto ai ragazzi della Caccia al Tesoro che ci hanno detto che non erano loro sugli scaloni a fumare. E infatti nessuno li ha chiamati in causa, se non il Presidente del Consiglio stesso.

A dare man forte a Russo ci pensa giustamente un dipendente comunale in cerca di gloria Salvatore Pollio che con superficialità, questa si, perchè se fa riferimento a Positanonews prende una enorme cantonata, visto che noi abbiamo un giornale online e questo è un post su un profilo privato di facebook della nostra responsabile marketing, che fa compatibilmente con la sua principale attività che è quella di agente immobiliare, fa un altro commento fuori luogo

Preside’ sono abituati a fare cattiva informazione…superficialità e pressapochismo…ci vuole paziena con certe persone…

La situazione è sotto gli occhi di tutti, un edificio abbandonato a se stesso, con danni alla collettività che non fruisce di uno spazio pubblico , mentre le istituzioni non lo mettono a frutto, quindi un danno economico doppio, se non triplo. il bene sta li immobile e abbandonato. Monumento all’incapacità politica e amministrativa.

In Via Carlo Amalfi non è la prima volta che vengono segnalate, e anche denunciate, situazioni particolari. Gente che si introduceva dentro l’edificio a fare di tutto , fino a pochi mesi fa, ma anche furti e danneggiamenti.

L’amministrazione, di cui il signor Russo fa parte, aveva promesso di trovare delle soluzioni al problema della Scuola Carlo Amalfi, e anche di mettere telecamere e maggiore illuminazione e controlli in questa strada.

Invece di dare risposte col c.. , che pare un intercalare che rafforza il machismo del politico di turno che non ha argomenti, cercate di fare qualcosa di concreto per la Scuola e per Via Carlo Amalfi .

E sopratutto ci si interroghi se Mario Russo è adatto al ruolo di Presidente del Consiglio. Non è consono a chi ricopre questo ruolo l’utilizzare una terminologia del genere , intervenire sempre col c. , non solo è da cafoni, nei confronti poi di una donna che sul suo profilo privato ha fatto una osservazione , ma è inopportuno e c’è da chiedersi se è adeguato a chi ricopre questo ruolo avere certi atteggiamenti.

Speriamo che ora, se non altro per smentire il fatto che non ci siano controlli, si mettano le famose telecamere che controllino la strada e l’edificio della Scuola Carlo Amalfi che , ricordiamolo, è un edificio pubblico che l’ente comunale è tenuto a manutenere, mettere a reddito e tutelare in tutti i modi. Certamente non aggredendo chi segnala qualcosa , che va sempre chiarito, ma i cittadini tutti che vogliono controllo e sicurezza che almeno in parte le telecamere potrebbero dare.

Ora ci aspettiamo gli strali dei vari Catoni, i commentatori da partito preso, i difensori della Patria che sta al potere, salvo voltare le spalle alla prima caduta degli dei, altre offese e improperi. Ma noi non parliamo a loro, parliamo ai cittadini che guardano e non intervengono neanche su facebook, di loro dovete tener conto, e della giustizia se non terrena, divina, che prima o poi interverrà.