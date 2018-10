Piano di Sorrento, progetto ampliamento cimitero: via al bando

Dopo tanti rinvii il progetto di ampliamento del cimitero di Piano di Sorrento sta per diventare realtà. Qualche giorno fa, infatti, il Comune ha pubblicato il bando ufficiale per partecipare alla gara d’appalto: una gara da circa 1,7 milioni di euro che vedrà assegnare i lavori ad una ditta entro la fine di ottobre. I lavori potrebbe cominciare, quindi, a breve e dovrebbero durare circa un anno. La questione era spinosa, visto che devono essere consegnati loculi ai proprietari che già anni fa si erano fatti carico di una parte della spesa.

I lavori, ricordiamo, erano stati sospesi dopo che furono trovati diversi reperti archeologici e così la soprintendenza di Napoli bloccò il vecchio progetto, chiedendone uno nuovo. Si è caduti nella burocrazia e per anni non c’è stato verso di superare le difficoltà, difficoltà che per ora sembra siano state superate.

Soddisfatto il sindaco Iaccarino: “Oggi amministrare richiede anche tanta pazienza perché i tempi della pubblica amministrazione sono lunghi e bisogna fare i conti con imprevisti e problemi che spesso neanche si immaginano. Voglio ringraziare l’Assessore Sergio Ponticorvo per il lavoro che ha fatto e il responsabile dell’Utc, il geometra Dario Pappalardo che ha mantenuto gli impegni insieme ai suoi collaboratori per appaltare i lavori. Espletate le formalità burocratiche si passerà alla fase operativa e nel frattempo ci dedichiamo ad altri progetti e lavori che bisogna avviare”.

Ecco il bando:

