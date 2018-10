Piano di Sorrento oggi la nuova Giunta? Marco d’ Esposito scalpita da un anno, Ponticorvo sereno. Ma Iaccarino forse azzera tutto . E’ da dicembre dell’anno scorso che Marco d’ Esposito aspettava il posto in Giunta, poi ha cominciato , forse giustamente , se vi erano accordi, a scalpitare e ora siamo quasi al dunque. Il Sindaco Vincenzo Iaccarino dovrebbe fare Marco D’Esposito, il dinamico Consigliere di maggioranza con un passato da Presidente della fu Pro-Loco , assessore al posto di Sergio Ponticorvo, che è anche capo ufficio tecnico e comandante della polizia municipale a Positano in Costiera amalfitana.

D’Esposito alle comunali del 2016 finì sesto, subito dopo Simona D’Esposito, la cognata del Sindaco Vincenzo Iaccarino. Di regola in Giunta sarebbe dovuta entrare proprio la D’Esposito, ma per scelta di opportunità non si è fatto, lo stesso problema di parenti prossimi ad assessori li hanno quasi tutti i sindaci, in primis quello di Sorrento Cuomo con Federico Cuomo, che è cugino, insomma rientra comunque nella normalità della penisola sorrentina avere qualcuno di fiducia, come pure rientra nella normalità che un assessore ricopra in altro comune il ruolo di comandante della polizia municipale come Rossella Russo, che è quella che preme di più per l’assessorato a Marco, mentre Pasquale D’Aniello frena o perlomeno è stato assente mercoledì, giustificato ovviamente, facendo spostare ancora di una settimana una decisione.

Si sarebbe dovuto scalare di un posto e quindi sarebbe dovuto toccato a Marco D’Esposito. Qui però venne estratta dal cilindro la nomina tecnica. Iaccarino si ricordò che aveva bisogno di un tecnico in Giunta e pensò bene di promuovere Ponticorvo. D’Esposito rimase così con un palmo di naso. Ecco che nacque la promessa che viene sistematicamente rinviata di mesi in mesi.

In realtà D’Esposito non tiene conto di un punto che invece tiene ben in conto Iaccarino . Infatti, qualora fosse promosso, salirebbe a tre il numero dei componenti filo-Americani nell’Esecutivo cittadino. Vale a dire oltre a D’Esposito, Rossella Russo e Costantino Russo. Infatti i filo-Americani, nello scacchiere politico cittadino, altri non sono che che quelli collegati (a torto o a ragione) all’ex Sindaco Giovanni Ruggiero, una figura che nell’immaginario collettivo continua ad aleggiare sul Palazzo di Città, anche se a Positanonews dice sempre che pensa solo a fare il vice preside al Liceo Marone a Meta dove è assorbito da mille impegni.

Insomma dopo l’uscita di Antonio D’Aniello , che ha fatto ingrossare il fronte delle opposizioni, ora questa granda. Ma forse Iaccarino, col consiglio anche di Vincenzo Califano, che si ritiene essere un mentore fondamentale per il sindaco, potrebbe fare una mossa a sorpresa , azzerare tutta la Giunta e rimescolare le carte. Insomma in questo seguirebbe il Sagristani – pensiero , che ha fatto di questo metodo la sua strategia di governo a Sant’Agnello. E in questo avrebbe al suo fianco anche Pasquale D’Aniello , cosa bolle in pentola?