Piano di Sorrento. La piscina dei Campioni, quella immersa nel verde del Camping dei Pini a Piano di Sorrento, con la copertura della piscina ha riaperto a pieno ritmo le attività dal primo ottobre.

Questo è l’ambiente ideale per chi vuole fare uno sport naturale e completo, il migliore per il corpo e la mente. Piccoli e i grandi campioni in maggior parte si sono formati qui in questo contesto fra la natura, aranceti e verde, che rendono l’allenamento oltre che sano fisicamente anche mentalmente, fuori dal caos e dal traffico che oramai stressa la vita quotidiana di tutti.

Quest’anno vi sono grosse novità. La storica piscina Nuoto Club Penisola Sorrentina affida sportivamente il suo successo ai “Nuotatori del Golfo”

Ci saranno cambiamenti molto interessanti con particolare attenzione all’alta formazione dei nostri atleti grazie all’impegno ed alla professionalità dello staff e a nuovi allenatori FIN.

Non solo già alle 8,30 la piscina è aperta per il nuoto e sarà aperta anche il sabato. Ovviamente per organizzarsi bisogna andare sul posto , decidere se fare nuoto libero, con istruttore, partecipare ai master con Barbara Lang , grande istruttrice di origine australiana ma trapiantata in pieno a Positano, o con Michele Maresca.

I “Nuotatori del Golfo” sono lieti di invitarvi a contattarli per conoscere le nuove attività e per le iscrizioni per la nuova stagione e augurano buon anno sportivo, ci dicono in una nota.

Oltre ad un’esperienza consolidata da anni, con una piscina con tutti i crismi, essa si trova in un posto strategico, facilmente raggiungibile da Positano come da Vico Equense e Sant’Agnello, comoda perchè posta nel centro commerciale di tutta l’area, bella e sana, immersa in una delle poche aree verdi incontaminate della penisola, ma sopratutto qui si vive un clima amicale eccezionale, è come stare in una famiglia.

Info e contatti

081 534 2128

via corso italia 242

80063 Piano di Sorrento