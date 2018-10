Piano di Sorrento. Il mistero dell’auto che colleziona multe. Che fine ha fatto il proprietario?

Piano di Sorrento. Diversi residenti hanno segnalato la presenza in Via Stazione di una Smart parcheggiata da tantissimo tempo sulle strisce blu e più volte multata dai Vigili Urbani o dagli ausiliari del traffico. Il parabrezza è praticamente coperto dalle multe, se ne contano più di una decina. Ora la domanda che ci si pone è che come mai quella macchina sia ferma da tanto tempo senza che nessuno se ne interessi. Fermo restando che è giusto elevare delle multe in caso di sosta irregolare sorge però il quesito sul perché i vigili urbani non abbiano provveduto a segnalare una situazione così anomala e magari fare le dovute indagini per risalire al proprietario e comprendere come mai la macchina è rimasta “abbandonata” così a lungo. Se hai intenzione di non usare l’auto per quasi un mese di certo non la lasci parcheggiata in modo irregolare. E se al proprietario fosse accaduto qualcosa?