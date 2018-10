Piano di Sorrento e Meta. Interruzione idrica di dieci ore da mercoledì 17 a giovedì 18 ottobre

La Gori S.p.A. comunica che dalle ore 20.00 di mercoledì 17 ottobre fino alle ore 06.00 di giovedì 18 ottobre molte zone di Piano di Sorrento e Meta resteranno senza fornitura idrica per permettere l’esecuzione di lavori.

Ecco le zone interessate.

Meta:

Via Trarivi, Via Tommaso Astarita, Via Lamma, Via Casa Astarita e relative traverse, Via Grottelle, Via Casa Lauro

Piano di Sorrento

Via Selva, Via Piana, Via Casa Nocillo, Via Petrulo e relative traverse, Via Cermenna, Via Artemanno, Via Creta, Via Mortora San Liborio, Via Caposcannato, Via San Pietro, Via Scaricatoio, Via Meta Amalfi, Via San Massimo, Via Gennaro Maresca, Via Trinità, Via Sant’Agostino, Via Cavone, Via Casardia, Via Rivolo San Liborio, Via Corbo, Via Cavoniello, Via Botteghelle, Via Dei Platani e Via Formiello