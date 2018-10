Piano di Sorrento. Incidente grave e pazienti in prognosi riservata

L’incidente è avvenuto alle 00.50 circa a Piano di Sorrento, in via delle Rose. Un’auto con due fratelli a bordo si è schiantata nel muro di Villa Fondi ad altissima velocità e si è distrutta come si intravede bene dalla foto. Tempestivi i soccorsi delle ambulanze della postazione di Sant’Agnello che hanno trasportato rapidamente i malcapitati all’ospedale di Sorrento. La prognosi risulta essere riservata.