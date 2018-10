Piano di Sorrento. Incidente tra due scooter nella discesa San Liborio – aggiornamenti

Piano di Sorrento. Questa mattina si è verificato un incidente stradale nella pericolosa discesa di San Liborio, subito dopo il campetto sportivo.0 Un uomo a bordo di una moto proveniva da Mortora in direzione dei Colli e sembra viaggiasse ad alta velocità. Il motociclista all’improvviso ha perso il controllo del mezzo ed ha invaso l’opposta corsia di marcia sulla quale in quel momento proveniva un ciclomotore. Lo scontro è stato inevitabile. Fortunatamente le persone coinvolte hanno riportato solo delle lieve ferite ed escoriazioni prontamente medicate presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Sorrento, mentre la motocicletta è andata completamente distrutta nella parte anteriore. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e le responsabilità.