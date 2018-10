Piano di Sorrento. Il custode di Villa Fondi trova un portafogli con carte di credito e 350 euro e lo restituisce al proprietario

Piano di Sorrento. Una bella notizia quella che arriva dalla città della penisola sorrentina, una notizia che ci parla di onestà. Ieri pomeriggio il Signor Mimmo Mascolo, mentre svolgeva il suo turno di lavoro come custode di Villa Fondi, ha rinvenuto nei viale del parco un portafogli contenente carte di credito e 350,00 euro in contanti. Il Signor Mascolo ha consegnato il tutto ad una volante dei Carabinieri che passava in quel momento. Le forze dell’ordine hanno quindi rintracciato il proprietario, un giovane santanellese di 18 anni e, dopo averlo identificato, gli hanno consegnato il portafoglio. Il ragazzo, accortosi di aver perso il portafogli, si stava già disperando perché i soldi servivano per l’acquisto di libri universitari. Complimenti a Mimmo Mascolo per la sua grande onestà.