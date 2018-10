Piano di Sorrento crolla cornicione fra Via Bagnulo e Via Carlo Amalfi, sfiorato un ciclista. Paura questa sera nel cuore della Penisola Sorrentina per un ciclista che si è visto sfiorare da alcuni pezzi di cornicione caduti dal palazzo all’angolo fra le due strade. Sul posto è intervenuta la protezione civile che ha transennato l’area