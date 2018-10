Piano di Sorrento, ascensori al porto diventano realtà: ecco 3 milioni di euro

Gli ascensori al porto di Piano di Sorrento potrebbero non essere più soltanto un sogno. A darne notizia è l’edizione odierna di Metropolis, il quale parla di un progetto in dirittura d’arrivo grazie a ben 3 milioni di euro che sarebbero stati messi a disposizione dalla Regione Campania. Un progetto che potrebbe migliorare nettamente la viabilità del paese e che collegherebbe il porto di Marina di Cassano al parcheggio di via delle Rose.

Il sindaco Vincenzo Iaccarino dovrebbe a giorni firmare un accordo con l’ACAMIR, ovvero l’agenzia per la mobilità regionale e aderire al protocollo d’intesa. A disposizione dovrebbero essere sempre i famosi Fondi UE Pos-FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), per garantire la piena convergenza della Campania verso l’Europa dello sviluppo. Il Programma – adottato con decisione della Commissione Europea del 1 dicembre 2015 – definisce la strategia di crescita regionale individuando undici Assi prioritari di intervento.