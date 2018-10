Piano di Sorrento. Arrivano le rastrelliere per le biciclette

Piano di Sorrento. Sono tanti i cittadini della penisola sorrentina che utilizzano la bicicletta per spostarsi, in modo da evitare l’annoso problema del traffico e muoversi più agevolmente lungo le nostre strade. Ora il Comune carottese viene incontro agli amanti delle due ruote e facilita loro la vita con l’installazione di quattro rastrelliere per poter parcheggiare agevolmente ed in sicurezza le proprie bici. Perché usare la bicicletta può essere anche bello, utile all’ambiente e pratico per muoversi nel traffico cittadino, ma alla fine quando bisogna entrare in un negozio o fermarsi per qualche commissione diventa difficoltoso trovare il modo per parcheggiare il mezzo senza rischiare di vederselo sottrarre ed allora sono in tanti quelli che legano le biciclette alla meno peggio vicino ai pali della luce o ai tronchi degli alberi. Ma da oggi a Piano di Sorrento non ce n’è più bisogno grazie al sindaco Vincenzo Iaccarino ed alla sua amministrazione comunale attenti alle esigenze dei cittadini.