Anche Piano di Sorrento è presente al TTG di Rimini. E’ Vincenzo Cosenza dell'”Antico Bagno Nettuno” che rappresenta Marina di Cassano in questa importante manifestazione. Un evento che è legato alla promozione del turismo mondiale in Italia e alla commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Si tratta dell’unica fiera in Italia totalmente b2b che permette alle imprese pubbliche e private del settore di incontrare le più qualificate aziende che intermediano il prodotto turistico nazionale e internazionale ed è il più grande marketplace al mondo dell’offerta e della creatività italiana per i mercati internazionali.

Un altro grande traguardo per lo stabilimento che si affaccia su un magnifico e affascinante pontile e offre la possibilità di gustare pietanze assolutamente curiose, oltre alla classica cucina mediterranea. Ai clienti è offerto un vasto menù, in grado si soddisfare chiunque grazie alla sua varietà dello stesso. Ogni giorno ci sono piatti particolari e differenti, tutti creati utilizzando prodotti di qualità. Un menù che offre una commistione tra classico e moderno, con prodotti eccezionali a km zero.