Piano di Sorreno. Antonio D’Aniello “Peppe Tito potrebbe ancora iscriversi al PD, ha tempo fino a dicembre”. Accordo con Trapani?

Piano di Sorrento. Ieri sera incontro fra i vertici del circolo carottese per le iscrizioni al PD, troviamo Antonio D’Aniello, consigliere di minoranza , fuoriuscito dal gruppo di Vincenzo Iaccarino, che chiarisce “Il sindaco di Meta Peppe Tito potrebbe iscriversi al PD fino a dicembre.. Dunque al momento non è detto che esca dal partito, le iscrizioni si chiudono a dicembre”

Insomma Peppe Tito potrebbe ancora sorprenderci in vista delle elezioni dell’anno prossimo. Ci potrebbe essere addirittura un accordo con Paolo Trapani, ex sindaco e ora segretario cittadino del PD, col quale non sono mancati gli scontri da quando , prima del voto, Trapani escluse Tito dalla Giunta.