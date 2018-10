Perdifumo, per puro caso due operai non sono finiti nell’elenco nazionale dei morti per il maltempo di ieri

La loro auto ha riportato dei danni. Oggi, ancora frastornati, i due operai che ieri in una frazione di Perdifumo, hanno rischiato di finire schiacciati nella loro vettura da un albero abbattuto dal forte vento, che li ha sfiorati, a.c e a.s. C’è mancato davvero poco e non finivano nella triste lista nazionale dei morti per ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sull’intera penisola.

(Giovanni Farzati)