Paura a Castellammare di Stabia per un caso di meningite all’ospedale “San Leonardo”

Castellammare di Stabia. Nella giornata di ieri una donna residente a Santa Maria la Carità sarebbe stata trasportata all’ospedale stabiese “San Leonardo” in prede a forti dolori e febbre alta. Effettuate le prime analisi il personale sanitario si è subito reso conto di trovarsi di fronte ad un caso di meningite. All’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale è scattata immediatamente la profilassi ed i pazienti ricoverati sarebbero stati spostati fuori dal reparto per consentire la sterilizzazione degli ambienti. Anche il personale medico e gli infermieri si sono sottoposti alla necessaria profilassi antibiotica per evitare il rischio di contagio. Poco dopo le 23 di ieri la donna è stata trasferita in ambulanza presso l’ospedale “Cotugno” di Napoli dove è stata ricoverata presso il reparto di rianimazione.