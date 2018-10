E’ stata una giornata ricca di emozioni quella di oggi 10 ottobre 2018 , giornata indimenticabile per la comunità di Minori che in presenza del Sindaco Andrea Reale, dell’Arcivescovo Orazio Soricelli e del parroco di Minori citta’ del gusto don Ennio Paolillo

Sono stati ricevuti in udienza a Roma in piazza San Pietro da Papa Francesco per la consegna delle reliquie di Santa Trofimena.