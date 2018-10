Olimpic Positano partono i corsi di Jeet Kune Do e difesa personale con Giuseppe Capozzi

Positano, Costiera amalfitana. Partono i corsi dell’Olimpic Positano e fra questi i corsi di difesa personale di Jeet Kune Do di Giuseppe Capozzi. Ha cominciato da piccolo a praticare le arti marziali, quando ha visto Bruce Lee in tv, ha deciso di seguire i migliori maestri in circolazione a Roma e Salerno per imparare e ha seguito questa passione. Fa anche il personal trainer, per Vip questa estate fra Amalfi e Ravello, e ci riserverà anche delle sorprese televisive per il momento top secret. La sua è una grande passione che trasmette a chi allena.

Ecco il programma

Olimpic Positano (Palestra)

ORARI CORSO GRANDI

Lunedì – Mercoledì – Venerdì

Dalle ore 21:00 alle 22:00

Dal 15 Ottobre in poi

Olimpic Positano (Ex scuola elementare)

ORARI CORSO GRANDI

Lunedì – Mercoledì – Venerdì

Dalle ore 20:00 alle 21:00

Olimpic Positano (Ex scuola elementare)

ORARI CORSO BAMBINI

Lunedì – Mercoledì – Venerdì

Dalle ore 17:00 alle 18:00

Da Novembre

Palestra Scirea Praiano

ORARI CORSO GRANDI

Martedì – Giovedì

Dalle ore 18:00 alle 19:00