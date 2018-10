Oggi manifestazione studentesca anche in Campania, a Salerno oltre 10 mila studenti Oggi 12 ottobre l’Unione Degli Studenti Salerno insieme alla Rete Della Conoscenza Salerno e Studenti Indipendenti Link- Fisciano con tutti i soggetti in formazione del salernitano e della provincia tutta sono in corteo nelle strade di Salerno. Il 12 ottobre è la data di mobilitazione nazionale convocata dalla nostra organizzazione per riportare al centro del dibattito il tema della scuola, dell’accessibilità totale al diritto allo studio, della vivibilità degli edifici, di una buona alternanza scuola lavoro, di un tirocinio di qualità, della totale gratuità dei trasporti all’interno della nostra regione che deve essere garantita a tutti i soggetti in formazione.

Si stimano 10000 studenti e studentesse oggi nelle strade di Salerno e non abbiamo intenzione di fermarci .

Il concentramento è stato a Piazza V.Veneto (F.S.), di lì ci stiamo muovendo lungo tutto corso V.Emanuele, fino ad arrivare a Piazza Amendola dove si terrà un’assemblea pubblica che permetterà a tutti gli studenti e tutte le studentesse di Salerno e di tutta la Provincia, recatisi in piazza, di esporre e confrontarsi rispetto ai temi di cui stiamo dibattendo; aggiungendo uno spezzone importante rispetto all’antifascismo e all’appello che si ha intenzione di far firmare al comune; in attesa dell’esito della riunione con l’ingegnere Rizzio (dirigente provinciale dell’edilizia scolastica) in Provincia a cui sarà presente una piccola delegazione di tutto il corteo, che richiederà l’avvio di un tavolo tecnico di discussione sugli investimenti degli ultimi finanziamenti regionali (200 milioni di euro) per gli interventi urgenti di edilizia scolastica