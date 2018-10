Oasi in città modello da esportare, anche Sorrento la vuole

Oggi 4 Ottobre è il giorno di San Francesco, patrono d’Italia, ma anche protettore dell’ambiente. Approfittiamo di questa giornata per parlare dell’Oasi in città – Parco Patrizia Veniero – di Sant’Agnello, un’area verde che ricopre una superficie di circa 4000 mq al di sopra del megaparcheggio. L’area era inizialmente ricoperta di cemento, mentre adesso è un vero e proprio modello da esportare in tutti gli altri comuni della Penisola.

Il parco è suddiviso in diverse aree tematiche, come ”l’aiuola dei golosi” o ”la collina degli ulivi” a cui prossimamente si aggiungerà anche una serra per le farfalle.

Il progetto è stato ideato e curato dal WWF Terre del Tirreno, presieduto da Claudio d’Esposito, con la collaborazione preziosa del talentuoso giardiniere comunale Giovanni Ferraro. Ovviamente un ringraziamento speciale al sindaco Sagristani, intervistato in esclusiva dalla redazione dell’Alternanza del Liceo Marone di Meta con Positanonews, assieme all’architetto Aprea che ci ha parlato dell’idea di esportare il modello di un’area verde con una flora ed una fauna varia e affascinante come questa.