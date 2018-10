NUOVE ACQUISIZIONI AL MUSEO CORREALE. STATUA DI PADIMENEMIPET

Dopo la donazione Ada Pollio Fienga, con il meraviglioso salotto completo ottocentesco, dopo la donazione del quadro di Sansone contro i Filistei di Luca Giordano di Maria Vittoria Pollio, è giunto un legato straordinario di archeologia dalla famiglia Belloni. Trattasi di un pezzo della statua di PADIMENEMIPET in granito nero egiziano con lunga iscrizione. Il reperto era già noto al mondo scientifico e degli appassionati, infatti fu pubblicato da MARGHERITA DI SAVOIA – AOSTA – HABSBURG nella prestigiosa rivista studi classici e orientali con il titolo I MONUMENTI FARAONICI DI SORRENTO: LA STATUA DI SETI I° E LA RECENTEMENTE RITROVATA STATUA DI PADIMENEMIPET. Vol. 24 (Settembre 1975), pp. 211-215 edito da Pisa University Press. Questo articolo avrà grande fortuna letteraria, in quanto ripreso poi in :

L’ingegnere Giuseppe Belloni, noto per la professionalità e le doti umane, qualche anziano della penisola lo ricorda negli anni della costruzione della Circumvesuviana, come studente e lavoratore, in un riassetto architettonico di un negozio nella piazza del Sedil Dominova, nel 1975, trovò questo reperto in granito nero con iscrizioni egizie. Margherita Habsburg ne prese visone e lo pubblicò nel suo articolo.

L’augurio e il piacere di veder sorgere intorno a questo straordinario reperto un interesse scientifico divulgativo che faccia comprendere meglio questa cultualità egizia a cui era devota la Sorrento romana. Aspettiamo una approfondita pubblicazione con traduzione dei geroglifici e una conferenza di presentazione. Ricordiamo in tal proposito che un sorrentino doc, Federico Poole, figlio di Gordon Poole, professore docente dell’Orientale, che da ragazzo giocava sulla Ripa di Cassano è ora Conservatore presso il Museo Egizio di Torino.