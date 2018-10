Una nuova luce per Tramonti , ma quanto tempo

Tramonti , Costiera amalfitana . Ci arriva un comunicato dall’amministrazione comunale

” È giunto finalmente a compimento l’iter amministrativo per siglare il contratto di affidamento in concessione della gestione e della manutenzione ordinaria dell’efficientamento energetico,mediante proposta di projectfinancing, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016, per un canone annuo di circa 180.000,00 Euro. Si tratta di una concessione di durata pari a 18 anni che vedrà unarivoluzione dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Tramonti, che sarà totalmente a led per gli oltre 1400 punti luce. L’appalto integrato prevede la gestione energetica, ma anche la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l’ammodernamento dell’ impianto pubblico, in primis, attraverso la fornitura di dieci telecamere per la videosorveglianza e il controllo; sarannoprevisti vari interventi: un piano di adeguamento normativo e di eliminazione di situazioni di pericolo, migliorie tecniche e strutturali, la verniciatura dei pali, il rifacimento di 21 quadri el’illuminazione dei siti artistici e dei monumenti religiosi (chiese).

I lavori saranno eseguiti in 240 giorni e partiranno subito dopo l’approvazione del progetto esecutivo prevista per metà novembre: l’impianto sarà totalmente telecontrollato e regolabile da remoto e contribuirà notevolmente alla riduzione dell’emissione di anidride carbonica, dando un aspetto nuovo e limpido al paese.

L’Amministrazione comunale continua nella sua azione di attività a favore dell’ambiente– ha dichiarato il Sindaco dott.Antonio Giordano – sottoscrivendo il contratto con le società interessate per la sostituzionedefinitiva di tutte le lampade a vapore di sodio con innovative lampade a LED. Inoltre, partiranno a breve i lavori per coprire tutta la parte del territorio ancora non illuminata, consentendo l’efficientamento del sistema con l’installazione di nuovi punti luce. Tramonti cresce e diventa sempre più ecosostenibile.

Ovviamente questo è il comunicato, speriamo che sia effettivamente così, ma vediamo un problema di tempo.. Quanto tempo ci è voluto per fare questo appalto e poi quanto tempo dura, non è troppo 18 anni???