Nocera Inferiore tetto scoperchiato alla scuola, danni ovunque, mentre la scuola Carlo Amalfi a Piano di Sorrento rimane solida . Una riflesione che è un dato di fatto oggettivo, ovunque a causa di questo tempo si registrano cadute di cornicioni, danni di tutti i tipi, mentre per la scuola Carlo Amalfi di Piano di Sorrento , che è ancora inopinatamente chiusa da un decennio, in attesa di decidere se necessita di interventi, come per qualsiasi struttura, nessun danno. La conta dei danni della tempesta di vento e pioggia che ha colpito Nocera Inferiore investe inevitabilmente anche la politica e la gestione amministrativa della città. L’enorme manto di asfalto staccatosi dal tetto della scuola Solimena e volato in strada, per fortuna senza colpire nessuno, rischia di lasciare il segno. Sotto accusa sono finite le dichiarazioni fornite dall’assessore Imma Ugolino all’inizio dell’anno scolastico quando affermò che le scuole in carico all’amministrazione comunale erano sicure. In rete sono riapparse quelle dichiarazioni che sembrano inchiodare l’assessore. In molti hanno chiesto le sue dimissioni. Tonia Lanzetta, consigliere comunale di opposizione, ha chiesto un immediato controllo degli edifici scolastici di competenza comunale. «Le scuole ha dichiarato Lanzetta – dovrebbero essere luoghi sicuri per gli alunni e per il personale scolastico. Nonostante i proclami sulla sicurezza e le conferenze stampa sulle scuole anche questo anno si è verificato un episodio che è la rappresentazione della cattiva manutenzione degli edifici scolastici. Dopo un anno di sollecitazioni sulle scuole ha continuato – ho ricevuto scarne ed approssimative risposte come l’esito dei controlli sui solai. È evidente che il sindaco Torquato non vuole divulgare i risultati dei controlli attesi anche gli avvenimenti che hanno caratterizzato le ultime ore». La Lega di Salvini si è aggiunta al coro delle proteste. Il coordinatore cittadino Giuseppe Grassi ha annunciato la richiesta di accesso agli atti. E parla di «ennesima conferma di un disastro troppe volte annunciato. Immaginare che quegli edifici non sono sicuri lascia senza fiato. Quelle stanze tutti i giorni vengono frequentate dai nostri bambini. Nella nostra città, purtroppo, l’ordinaria manutenzione non è una priorità». La posa in opera dell’asfalto risalirebbe a sei anni fa quando furono anche installati i pannelli fotovoltaici. Secondo un tecnico, l’incidente si sarebbe verificato perché il lavoro non è stato fatto correttamente oppure è mancato la manutenzione per cui una piccola fessura ha contribuito a creare l’effetto vela. Tutto aggravato da un evento straordinario. Secondo il meteorologo Nando Di Vito a Nocera le raffiche di vento hanno raggiunto i 100 chilometri orari. «Un vero record per Nocera», ha sottolineato. L’opinione pubblica è rimasta colpita dalle foto circolate dopo il crollo. Molte persone hanno evidenziato il fatto che la caduta dell’asfalto sia avvenuta di sera e non in orario scolastico. «Altrimenti ha detto Maria Marchesano oggi avremmo commentato altro». Disagi si sono registrati anche al liceo scientifico Sensale. Gli studenti sono stati costretti a trasferirsi in altri locali.