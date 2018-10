Nocera Inferiore, record di nascite ma manca il personale

NOCERA INFERIOE – Non si potranno fare capriole infinite per coprire i turni al nido dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Nella struttura al servizio del centro nascite si registrano gravi carenze di personale. Non è una novità, questa, per la sede di viale San Francesco e per gli altri ospedali campani, ma in questo caso il rischio di chiusura o di gravi limitazioni all’operatività sarebbe ancora più forte. Sarebbero appena otto gli infermieri in servizio, insufficienti per coprire i cinque turni. Personale che, da quando il blocco è stato rilanciato strutturalmente e professionalmente, si è quasi dimezzato. Si fa comunque di tutto per non far mancare il supporto alle sale parto dalle quali, nel solo 2017, sono stati nati all’incirca 1700 bambini. Un numero record, Nocera Inferiore è al terzo posto per nascite in Campania, che chiede risorse umane record. I sindacati sono informati della vicenda, che al momento viene gestita dai primari del blocco materno-infantile, dalle coordinatrici infermieristiche e dalla direzione sanitaria di presidio. Gli infermieri del primo piano hanno però lanciato l’allarme, non si potrà andare avanti a lungo.

Salvatore D’Angelo LA CITTA