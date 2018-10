Nocera Inferiore: la Polizia arresta il pregiudicato Michele Cuomo. Elemento di spicco del panorama criminale nell’agro nocerino – sarnese

Nella mattinata odierna, Agenti della Polizia di Stato appartenenti al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore hanno dato esecuzione a una ordinanza di misura cautelare personale disposta dalla locale Autorità Giudiziaria nei confronti di un pregiudicato.

Nella prima mattinata, gli agenti del Commissariato di Nocera Inferiore hanno proceduto all’arresto in custodia cautelare del noto pluripregiudicato Michele Cuomo, elemento noto alle forze di polizia e condannato per reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e reati contro la persona, attualmente sottoposto alla Sorveglianza Speciale della Pubblica Sicurezza e considerato tra gli elementi di spicco del panorama criminale emergente nell’agro nocerino – sarnese.

La misura cautelare disposta dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore è stata richiesta e ottenuta dalla Procura delle Repubblica di Nocera Inferiore, sulla base delle numerose e dettagliate segnalazioni effettuate dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera che, nel corso della costante attività di controllo delle persone pregiudicate sottoposte ad obblighi e misure di prevenzione e sicurezza, avevano rilevato una serie di violazioni da

parte del soggetto alle prescrizioni impostegli.

Pertanto, il G.I.P. sulla base delle informative di polizia ha disposto l’arresto del Cuomo e la sua sottoposizione al regime di detenzione domiciliare con apposizione del c.d. “braccialetto elettronico”.