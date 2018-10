Nicola Savarese più bello d’ Italia stasera premiato a Vico Equense a Positanonews “Il mio è un percorso”

Vico Equense è pronta a festeggiare il più bello d’Italia. Sì, Nicola Savarese, l’ingegnere di Vico Equense divenuto “Mister Italia 2018”. Questa sera, 19 ottobre 2018, alle ore 19.00, nella sala delle Colonne al primo piano dell’Istituto Santissima Trinità e Paradiso, l’Amministrazione comunale conferirà un riconoscimento a Savarese.

Positanonews lo ha sentito in esclusiva proprio oggi “Il mio è un percorso lungo di cura del corpo e della mente, sport e alimentazione, ma anche tanto studio” Per essere belli bisogna studiare, chi è stato il tuo maestro? “Ho letto molti libri, ho studiato gli sport e la ginnastica, la cura del corpo e l’alimentazione, giorno per giorno, nello stesso tempo ho raggiunto la laurea in ingegneria e lavoro” Che alimentazione fai, mangi tutto? “Mangio tutto, con equilibrio e moderazione, ma mangio tutto. Bisogna saper dare il giusto e sano apporto al proprio organismo”

Insomma la bellezza abbinata alla cultura e a una “sapiente” gestione del proprio corpo. Davvero complimenti .

“Motivo d’orgoglio per la nostra Città”, sottolinea il Sindaco Andrea Buonocore, che l’ha già proclamato “ambasciatore della bellezza di Vico Equense nel mondo”. Nicola Savarese, 31 anni, laureato in ingegneria civile, è stato incoronato come Mister Italia dopo cinque mesi di selezioni, superando i ventinove finalisti.Ha 31 anni, è laureato in ingegneria civile, viene da Vico Equense, è alto 1,90 e sogna di affermarsi nel mondo dello spettacolo. È questo l’identikit di Nicola Savarese incoronato ieri sera in piazza Quercia, a Trani, come Mister Italia 2018. Savarese, premiato sul palco dalla presidente di giuria Adriana Volpe, ha superato la concorrenza degli altri 29 finalisti giunti da tutta Italia al termine di un lungo percorso di oltre 400 selezioni cominciato nell’aprile scorso. “Sono ancora incredulo – le prime parole del nuovo Mister Italia, al risveglio dopo la finalissima –. Già stamattina sento tutto il peso, nel senso di onore e responsabilità, che porta questa fascia. Ringrazio la mia famiglia, i miei amici, so che da Vico Equense e da tutta la Costiera hanno fatto il tifo per me. Ringrazio soprattutto la giuria per aver creduto nelle mie potenzialità e gli organizzatori di un concorso che reputo di eccellenza”.