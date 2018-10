Negli Stati Uniti spopola il “Lemon Cello”, una bevanda che vuole riproporre il sapore unico del Limoncello della Costiera Amalfitana

Sono tanti i prodotti tipici della costiera amalfitana, prodotti che non puoi gustare altrove. E sono sempre numerosi i tentativi di imitarne la bontà soprattutto all’estero. L’ultima “copia” arriva dai Stati Uniti, dove un celebre marchio ha cercato di riprodurre quello che rappresenta un’icona della costiera amalfitana, il famosissimo ed amatissimo Limoncello. Nasce così il “Lemon Cello”, una bevanda che però sembra non avere nulla a che fare con il gusto inimitabile del nostro liquore, anche perché manca l’ingrediente principale, quello che non trovi in nessuna altra parte del mondo e nemmeno dell’Italia, il rinomato e pregiato Limone di Amalfi, il cosiddetto “sfusato”, dal gusto e dall’aroma unici ed inimitabili. Il “Lemon Cello” statunitense è in realtà un sidro ricavato dal succo fermentato delle mele al quale viene unito l’aroma dei limoni della Florida. La bevanda è stata introdotta sul mercato da appena un mese ed è in edizione limitata, disponibile quindi fino ad esaurimento scorte.