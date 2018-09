Napoli. Vomero. Gazebo di “Sud e Civiltà”, Sabato 06.10.2018, ore 10-13.

Articolo di Maurizio Vitiello – Gazebo di “Sud e Civiltà” al Vomero, sabato 06.10.2018.

Napoli, 6 ottobre 2018, al Vomero gazebo di “Sud e Civiltà”.

Sabato 6 ottobre 2018, a Napoli-Vomero, all’incrocio fra via Alessandro Scarlatti e via Luca Giordano, dalle ore 10 alle ore 13, sarà presente una postazione di “Sud e Civiltà” per incontrare la gente e distribuire sia la rivista L’Alfiere, sia gli inviti per il Secondo Convegno Tradizionalista di Napoli Capitale, che si terrà a Napoli, Villa Domi, Salita Scudillo 19/a, per l’intera giornata di sabato 13 ottobre 2018.

Il presidente e i militanti di Sud e Civiltà saranno presenti per illustrare le finalità dell’associazione.

Maurizio Vitiello