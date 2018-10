Napoli – Verdi: «Quando sono venuto a Napoli non pensavo di trovare un gruppo così straordinario»

Simone Verdi parla ai microfoni di Radio “Kiss Kiss” e rivela le sue sensazioni relative alla prima fase della stagione azzurra.

VERDI E NAPOLI: “Sono molto contento di come sto vivendo questa esperienza. Napoli è una città stupenda e la sto visitando, unitamente alla mia fidanzata, perchè mi piace viverla in tutta la sua dimensione”.

LA SQUADRA: “Giocare qui per me è grandioso, sono felice e spero di poetr dimostrare il mio valore. Seguo le indicazioni di Ancelotti e lavoro con grande entusiasmo. Abbiamo una rosa formata da campioni, ma allo stesso tempo da persone così umili che è davvero raro da incontrare. Mi sono subito inserito per tal motivo. Credo che questo sia molto una componente determinante per raggiungere obiettivi alti”.

IL RAPPORTO CON ANCELOTTI: “Il mister ti coinvolge e ti fa sentire protagonista anche se non giochi. Tecnicamente è un grande allenatore che ti arricchisce non solo dal punto di vista calcistico ma soprattutto umano”. Da gennaio che dicesti no a ora che sei in azzurro cosa è cambiato? “Non dissi no al Napoli, bensì dissi sì al Bologna per terminare la stagione in una squadra che mi ha dato affetto e fiducia.Giocare a Napoli è sempre stato un mio desiderio. Ho atteso il tempo giusto e ora sono qui con grande gioia. Sapevo che avrei trovato una squadra forte, un Club di vertice e una piazza fantastica. Quello che è andato oltre alla mia immaginazione, devo dire, è stato il gruppo”.

La tua emozione al debutto in Champions:”Esordire in Champions, al San Paolo e contro il Liverpool, sarebbe stato solo un sogno qualche tempo fa. E’ accaduto e sarà per me indimenticabile soprattutto perchè abbiamo vinto in una serata magica”.

Ci pensi alla Nazionale? “Sarebbe da ipocrita dire di no. Ci penso alla maglia dell’Italia, come è giusto che sia. Però penso maggiormante alla maglia azzurra del Napoli, voglio concentrarmi per una grande stagione. Poi la Nazionale è una conseguenza di quello che ottieni nella squadra di Club”.

Napoli ti ha già adottato: “Sì, mi sento a casa mia, giro per le strade, visito i musei e mi godo la passione e la bellezza di questa città. Mi hanno anche regalato una statuetta che mi raffigura e questo mi riempie di gioia.”

ANNALISA DE MARTINO STABIACHANNELL