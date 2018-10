Napoli, spari contro un negozio nel quartiere di Secondigliano, danneggiate le vetrine dell’esercizio commerciale.

05/10/2018 – Spari a Napoli contro le vetrine di un esercizio commerciale nel quartiere di Secondigliano in via Vecchia Comunale di Miano, dove ignoti hanno sparato colpi di arma da fuoco davanti alle vetrate di una caffetteria/pasticceria, danneggiando le serrande e provocando fori in tre delle quattro porte vetrina del negozio. Sono stati repertati 8 bossoli calibro 9 e un’ogiva deformata. Il proprietario, un 41enne incensurato, ha riferito di non aver avuto minacce o richieste di pizzo. Indaga la Polizia di Stato.

(Rassegna stampa – Agi)