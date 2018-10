Napoli. Maschio Angioino, Antisala dei Baroni. “Napoli senza riSerbo”, pubblicato da “La Città del Sole.

Articolo di Maurizio Vitiello – “Napoli senza riSerbo”, pubblicato da “La Città del Sole, verrà presentato all’Antisala dei Baroni, nel Maschio Angioino, a Napoli.

Napoli senza riSerbo

di Slobodanka Ćirić

“Napoli senza riSerbo”, pubblicato da “La Città del Sole, verrà presentato all’Antisala dei Baroni, nel Maschio Angioino, 9 ottobre 2018, alle ore 17.

Questo libro ha vari versanti d’interesse; è un occhio allargato su Napoli.

E’ un libro da leggere per chi ama, veramente, Napoli.

Si mostra molto interessante questo libro, per alcuni versi è di singolare impatto e per altri versi è un anticipo di letteratura di altra sponda.

Slobodanka Ćirić nasce nel 1961 a Belgrado in una famiglia operaria e, giovanissima, si è affermata come una dei più conosciuti parolieri dei più importanti musicisti jugoslavi. La sua immigrazione in Italia ha coinciso con l’aggressione alla Jugoslavia, e il dolore provato l’ha spinta a farsi portavoce del suo popolo prima come militante contro la guerra e attivista nei progetti di solidarietà con il popolo jugoslavo e, poi, come traduttrice, saggista, e scrittrice.

Slobodanka Ćirić scrive, tra l’altro: “Napoli … questa Dea maga, posseduta da molti invasori ma mai conquistata da nessuno, riesce a rinascere e a ritrovare l’armonia, anche se sotto il serto di fiori d’agave e ginestre nasconde la “corona di spine”. Un po’ come la mia Serbia.”

In questa bella pubblicazione, a cura di Liliana Calabrese, si possono ritrovare testi di: Zlata Bojović, Petar Petrović Njergoš, Ljubomir Nenadović, Milan Jovanović, Milorad Pavlović, Marko Car, Stanislav Vinaver, Rastko Petrović, Miloš Crnjanski.

Questi autori hanno “appuntato” Napoli nei diari di viaggio.

Poi, altre voci su e di Napoli: Maria Rosaria Rubilotta, Zaccaria Gallo, Anna Maria Siena Chianese, Lucia Stefanelli Cervelli, Mario Artiaco, Maria Marmo, Carmen Dinotta, Maresa Sottile, Rita Felerico, Carla Boccia, Nadia Russo, Gioconda Marinelli, Esther Basile.

Da consultare le biografie degli scrittori serbi, non molto conosciuti qui in Italia e a Napoli, soprattutto.

Info:

Editore: La Città del Sole

A cura di: L. Calabrese

Data di Pubblicazione: giugno 2018

EAN: 9788882925000

ISBN: 8882925005

Pagine: 208

Assolutamente da consultare.

Maurizio Vitiello