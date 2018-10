Napoli Liverpool stasera alle 21:00 probabili formazioni e dove vederla in tv

Calcio: Stasera, ore 21:00, ci sarà il mach Napoli Liverpool. Saranno circa 45.000 i tifosi presenti questa sera al San Paolo per assistere alla sfida fra Napoli e Liverpool. Come raccolto da TMW infatti sono stati superati i 40.000 abbonamenti per il girone di Champions. Cancelli aperti dalle 18.00, controlli serrati visto il rischio scontri fra le due tifoserie.

La squadra di Ancelotti sevuole continuare a coltivare sogni di qualificazione agli ottavi di finale, ha la necessità di compiere un’impresa contro una delle due grandi favorite del girone, il Liverpool, appunto, e il Paris Saint Germain. Il tecnico di Reggiolo conosce molto bene le difficoltà della gara di questa sera al San Paolo, ma al contempo ha l’obbligo di motivare al meglio la sua squadra. “Abbiamo tanta fiducia per la partita con il Liverpool. Sappiamo quello che dobbiamo fare e domani lo faremo” dice, lanciando a Jurgen Klopp il guanto di sfida.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.

TV: RAI1, SKY.