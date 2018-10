Napoli. Libreria Iocisto. “LA TOMBA PROFANATA Santagata si fa in quattro” di Luciano Scateni.

Articolo di Maurizio Vitiello – A “Iocisto” “LA TOMBA PROFANATA Santagata si fa in quattro” di Luciano Scateni.

Kairós Edizioni e Guida editori

presentano

Sabato 27 Ottobre 2018, alle ore 11,00

alla Libreria “Iocisto”

Piazzetta Fuga, Vomero – Napoli

sarà presentato il libro

LA TOMBA PROFANATA

Santagata si fa in quattro

di Luciano Scateni

Interverranno con l’autore, Marisa Pumpo e Maurizio Sibilio

Intermezzi musicali di Letizia Scala

Letture di Francesca Di Maio

Proiezione dei disegni dell’autore di cui uno in omaggio ai presenti.

Scheda sull’opera:

Impegnato a fronteggiare misfatti di ogni genere, in questa avventura il poliziotto-sociologo Ninì Santagata è alle prese con il mistero di un brutale omicidio, in apparenza senza movente, che si somma agli impegni quotidiani anticrimine, a gesti di solidarietà e al difficile compito di sventare il pericolo di un attentato terroristico. Esiste il maschilicidio? Anche questo deve scoprire Santagata, senza venir meno alla fama consolidata di seduttore.

Breve bio-scheda sull’autore:

Luciano Scateni, giornalista professionista, scrittore, pittore, vive e lavora a Napoli. È stato sindacalista della CGIL e, nel 1975, addetto stampa del sindaco di Napoli Maurizio Valenzi. Caporedattore del quotidiano “Paese sera” responsabile dell’edizione della Campania. In Rai, dal 1980 ha ricoperto i ruoli di caposervizio, di inviato radio-telecronista e, per tredici anni, di conduttore del TG3 Campania. Collabora alla fondazione del periodico “La Voce della Campania”, ora “Voce delle Voci”. Ha esposto i propri quadri e disegni in numerose mostre personali e collettive.

Copertina flessibile: 132 pagine

Editore: Guida/kairos (4 dicembre 2017)

Collana: Pagine d’autore

Lingua: Italiano

ISBN-10: 8868663473

ISBN-13: 978-8868663476

Disponibile in tutte le librerie e on line

https://www.amazon.it/tomba-profanata-Santagata

quattro/dp/8868663473/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1512828559&sr=8-9&keywords=luciano+scateni

https://www.ibs.it/tomba-profanata-santagata-si-fa-libro-lucianoscateni/e/9788868663476?inventoryId=94252742

