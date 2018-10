Napoli, c’è la prima vittima del maltempo: 21enne muore schiacciato da un albero

Il maltempo in Campania non si limita ai danni materiali. E’ di pochissimi minuti fa la notizia riportata dall’Ansa che nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, più precisamente a via Claudio, un 21enne della provincia di Caserta è morto. Il giovane sarebbe stato schiacciato da un albero mentre camminava. Immediato l’intervento dei Carabinieri che hanno chiamato l’ambulanza, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. E’ morto all’ospedale San Paolo, dov’era già arrivato in fin di vita.

Il 21enne si unisce alla lista di vittime del maltempo di questi ultimi tre giorni: dopo le quattro vittime in provincia di Crotone di sabato pomeriggio, questa mattina due persone avevano perso la vita a Castrocelo, in provincia di Frosinone. Anche per loro fatale la caduta di un albero, che li ha schiacciati mentre erano in auto.