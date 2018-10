NAPOLI SU CALCIATORI PROSPETTI di Gimax

Napoli al lavoro. Gimax

Ancelotti punta sul talento e su chi sta più in forma per la partita in trasferta a Udine.

Prendere i tre punti con il gioco per un progetto a lungo termine. Si punta al talento e a chi sta più in forma per fare la differenza in campo. A PARIGI la trasferta sarà dura e sabato sera si potranno vedere in campo cambiamenti e qualche calciatore che ha meno minutaggio nelle gambe.

Circa il ritorno di ” IBRA” in Italia e al San Paolo

Il collega Rino Cesarano a Canale 21 esperto di tattica e strategie del campo, e conoscitore della gestione societaria napoletana esclude ogni trattativa in quanto il calcio Napoli punta su calciatori prospetti potenzialmente futuri campioni poichè sia per l’ingaggio che per personalità lo svedese potrebbe rompere gli equilibri dello spogliatoio.