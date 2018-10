Napoli 1-0 Liverpool. È Lorenzo-mania a Napoli.

il Napoli vince la partita più difficile del girone di Champions League, contro i vice campioni d’Europa: i reds di Klopp. Una partita preparata perfettamente da Ancelotti, che rispetto alla partita di sabato contro la Juventus, adotta uno stile più contenimento con la presenza di Maksimovic vicino ad Albiòl e Koulibaly. Il modulo assomiglia ad un 3-5-2 con Mario Rui che spinge molto sulla fascia e rientra per formare la difesa a 4. Fabian Ruiz prova a inserirsi nella difesa avversaria ma non riesce ad essere incisivo. I ripiegamenti di Callejon sono da guardare e riguardare per la sua bravura. A centrocampo il solito Allan gioca un’altra partita esemplare mettendo in difficoltà tutti i giocatori che si avvicinano a lui. Hamsik mette molto ordine a centrocampo rischiando poche volte la giocate la giocata in profondità per Milik e Insigne. Milik fa un buon lavoro di pressing, che non tutti notano ma che interessa soprattutto il difensore Van Dijk che era in difficoltà nella manovra e questo ha limitato le azioni velocissime del Liverpool. Insigne gioca da 10 e piano piano sta mostrando di poter valere questo numero che è un patrimonio a Napoli. Proprio Lorenzo, idolo dei tifosi manda in delirio il San Paolo al minuto 89 quando Callejon mette una palla rasoterra che supera la difesa e il portiere Alisson, il fantasista di Frattamaggiore deve solo spingerla dentro in scivolata, è 1-0. Insigne mostra nell’esultanza il valore della maglia azzurra e la fascia da capitano. Dopo 4 minuti di recupero la partita termina 1-0 e il Napoli ora si trova al primo posto solo, guardando Psg e Liverpool a 3 punti. Prossima gara si terrà a Parigi per una sfida che vale moltissimo. Pagellino:

Napoli (4-4-2): Ospina 7; Maksimovic 6,5, Albiol 6,5, Koulibaly 7, Mario Rui 6; Callejon 7, Allan 7,5, Hamsik 6 (81′ Zielinski s.v), Ruiz 6 (68′ Verdi 6); Milik 6,5(68′ Mertens 6), Insigne 7,5. All. Ancelotti 7

Liverpool (4-3-3): Alisson 6; Alexander-Arnold 5,5, Gomez 6, Van Dijk 6, Robertson 6; Milner 5 (76′ Fabinho 5,5), Wijnaldum 5,5, Keita 6 (19′ Henderson 5,5); Mané 5,5 (88′ Sturridge), Salah 5, Firmino 5. All. Klopp 5