Napoli. Borse di studio per i figli dei dipendenti delle aziende turistiche: ultimi giorni per candidarsi

Scadrà alle 12 di mercoledì 31 ottobre il bando per l’assegnazione di 91 borse di studio che l’Ente Bilaterale Turismo Campania (Ebtc) ha deciso di mettere a disposizione dei figli dei dipendenti di alberghi, pubblici esercizi, agenzie di viaggio, campeggi e stabilimenti balneari aderenti: «L’iniziativa punta a sostenere economicamente le famiglie dei lavoratori, oltre che a premiare l’impegno di neodiplomati e neolaureati – sottolinea Costanzo Iaccarino, presidente dell’Ebtc – e quindi offre un’interessante opportunità ai giovani che ambiscono a lavorare nel settore turistico». Non resta, dunque, che affrettarsi, visto che il termine per la presentazione della candidature scadrà tra una settimana.

Possono aspirare all’assegnazione delle borse di studio i figli di lavoratori dipendenti delle aziende turistiche che abbiano aderito all’Ebtc da almeno due anni o da due cicli di lavoro stagionale. I lavoratori interessati potranno presentare le domande di assegnazione delle borse di studio dalle 12 del primo settembre alla stessa ora del 31 ottobre 2018, compilando il modulo scaricabile dal sito www.ebtc.it e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica info@ebtc.it; alla domanda dovrà essere allegata fotocopia della busta paga del lavoratore e del certificato di diploma o di laurea del figlio. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica, pena il rigetto delle stesse, nel periodo precedentemente indicato; all’atto della ricezione della domanda, l’Ebtc trasmetterà una ricevuta di conferma all’indirizzo specificato dal lavoratore.

Il bando prevede l’assegnazione di un contributo del valore di 500 euro ciascuna a 48 studenti che abbiano superato l’esame di Stato a conclusione dell’anno scolastico 2017/2018. Altre 15 borse di studio del valore di 750 euro ciascuna, invece, saranno destinate ai diplomati presso scuole alberghiere a indirizzo turistico che abbiano parimenti conseguito la maturità al termine dell’anno scolastico 2017/2018. Ancora, 18 borse di studio del valore di mille euro ciascuna saranno attribuite agli studenti che abbiano conseguito la laurea di primo o di secondo livello tra il primo settembre 2017 e il 31 luglio 2018. Infine, dieci borse di studio del valore di 1.500 euro ciascuna saranno riconosciute a studenti che abbiano conseguito una laurea di primo o di secondo livello a indirizzo turistico tra il primo settembre 2017 e il 31 luglio 2018. La cerimonia di consegna delle borse di studio avverrà il 14 novembre alle 10 presso l’Hotel Royal Continental di Napoli.