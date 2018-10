NA 30/9/18 EDIZIONE DI SETTEMBRE DEL SALOTTO GARGIA.

Cronaca di un evento

Domenica 30 settembre u.s. presso il salone di casa Gargia gremito di pubblico, Franco Gargia ha presentato la edizione di settembre del suo salotto.

Apertura di Franco Gargia con il suo saluto di benvenuto e introduzione di Federico Tolino che ha recitato una poesia del padre Salvatore Tolino. Micro passato poi al prof. Aldo De Gioia che ha parlato di Napoli e della sua storia. A seguire Franco Gargia ha recitato una poesia e ha introdotto Giò Siciliano che accompagnata dalla chitarra di Pasquale Napoletano ha cantato due canzoni. Ancora a seguire, Franco Gargia ha recitato due poesie ed ha introdotto un giovane cantautore che ha cantato alcune canzoni accompagnandosi con la chitarra.

Franco ha introdotto poi la vedova del poeta Edoardo De Biase che ha recitato una poesia del defunto poeta.

E’ stata poi la volta di Ilva Primavera che ha cantato due canzoni accompagnata dal maestro Paolo Rescigno.

Registrati applausi per tutti i protagonisti.

Il salotto è stato chiuso poi da Franco Gargia con il saluto e il ringraziamento al pubblico dando appuntamento per la edizione di ottobre del salotto che avrà luogo nell’ultima domenica di ottobre.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews

Nota: A breve inserirò anche un filmato di audiovideo girato durante l’evento