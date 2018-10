NA 3/10/18 RIUNIONE DI RINASCITA ARTISTICA PARTENOPEA

Cronaca di un evento.

Mercoledi 3 Ottobre u.s. presso la Biblioteca B. Croce in via De Mura al Vomero gremita di pubblico, il Presidente Lino Cavallaro della Rinascita Artistica Partenopea ha presentato la edizione di Ottobre dell’incontro di Rinascita Artistica Partenopea.

Hanno allietato l’incontro Anna Di Meglio, Anna Della Corte, Gianni Agosta, Oscar Cerrito, Bruno Basurto che hanno recitato la scena 2^ dal terzo atto dalla commedia 3 Pecore Viziose di E. Scarpetta.

Adattamento e regia di Anna Di Meglio.

Molti sono stati i poeti che hanno declamato versi in due tornate.

Hanno cantato: Enza Romano, Maria Rosaria Botti, Tina Bonetti.

Tutti hanno ricevuto applausi e l’incontro è stato chiuso alle 19 circa dal Prof. Giulio Mendozza che ha recitato una poesia e a seguire, da Lino Cavallaro con il suo saluto al pubblico e un arrivederci alla riunione di Novembre p.v.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews.