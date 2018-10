NA 29/10/18 presso la Feltrinelli pres.ne libro Napoli Velata e sconosciuta

Riceviamo e pubblichiamo

laFeltrinelli | Libri e Musica

Piazza dei Martiri – Napoli

LUNEDÌ 29 OTTOBRE ORE 18,00

Presentazione in prima nazionale del nuovo libro di

Maurizio Ponticello

NAPOLI VELATA

e sconosciuta

Luoghi e simboli dei Misteri, degli Déi, dei miti, dei riti, delle feste

(Newton Compton)

con l’autore:

VITTORIO DEL TUFO

MARTIN RUA

SANTA DI SALVO

Reading di: Fulvio Pastore

Non esiste altro insediamento urbano al mondo che abbia fatto parlare tanto di sé, eppure, sottraendo uno a uno i veli che vestono Napoli, è possibile scorgere ancora dell’altro, e quel che si scopre è sempre più avvincente. Luoghi e simboli dei misteri, degli dèi, dei miti, dei riti e delle feste della città, in prima nazionale al megastore La Feltrinelli Libri e Musica di piazza dei Martiri (Na) lunedì 29 ottobre alle ore 18:00. Accompagnano Maurizio Ponticello, l’autore di Napoli velata e sconosciuta – strenna natalizia della Newton Compton –, i giornalisti Vittorio Del Tufo, Santa Di salvo e lo scrittore Martin Rua. Letture a cura dell’attore Fulvio Pastore. Nel corso dell’evento sarà presentato il booktrailer con le musiche originali di Elyza Jeph.

Il libro “Napoli velata e sconosciuta”:

Circa tre millenni dopo la sua fondazione la capitale del Sud nasconde altri misteri? Qual è il segreto della sua nascita e il suo significato? In che modo la tipica struttura a scacchiera di Neapolis lega il maestro Pitagora a Vitruvio e a Leonardo da Vinci, tanto da farne il prototipo ideale della città perfetta? E quale fu il vero ruolo di Virgilio il Mago fino a tutto il XIV secolo, quando lo sconosciuto san Gennaro gli si avvicendò come paladino? Napoli velata e sconosciuta è una caccia al tesoro, un viaggio pirotecnico che arriva al fondo di ogni cosa, smonta luoghi comuni sedimentati dal tempo o inventati dalla faziosità dei denigratori. Questo libro procede seguendo un filo rosso di collegamento tra la città celeste e quella profana, e ne svela i segreti più profondi. Infine, s’interroga sulle mille vicende magiche e affascinanti raccontate all’ombra del Vesuvio, e si chiede come siano accadute, e si domanda innanzitutto il perché. E così, l’autore mette nelle mani del lettore chiavi interpretative insospettabili che pongono Napoli sotto tutta un’altra luce.

I capitoli del libro:

– SIRENISSIMA NEAPOLIS

• il canto che incanta: la parthenogenesi

• una scacchiera per incontrare gli Déi

• la città perfetta: il modello di cosmogramma tra Pitagora e Vitruvio

• scetavaiasse e putipù per l’imperatore

• il Gymnasium, ginnastica per la mente

• il Locus Amoenus e i teatri dimenticati

– MITI, SIMBOLI E LEGGENDE DELLA CITTÀ NASCOSTA

• la città porosa

• Virgilio, il verginello

• l’ovo cosmico: evitiamo una frittata

• il libro degli oracoli

• la Crypta Neapolitana

• tenet nunc Parthenope

•’o scarpunciello da’ maronna

• nel cuore della grotta, un dio

• Priapo e l’estasi divina

• gli antri e il sesso del Satyricon

• la madonna dal pede rotto

• i segni della festa delle feste

• orge e tarantelle ai piedi di Giano

L’autore:

Maurizio Ponticello è stato corrispondente di testate radiofoniche e televisive, redattore di vari quotidiani e cronista de «Il Mattino». È autore del thriller La nona ora. Con la Newton Compton ha pubblicato Forse non tutti sanno che a Napoli…, Un giorno a Napoli con san Gennaro, Napoli velata e sconosciuta e, con Agnese Palumbo, Misteri, segreti e storie insolite di Napoli e Il giro di Napoli in 501 luoghi. Ha avuto diversi riconoscimenti tra i quali il premio Domenico Rea. È presidente della storica associazione Napolinoir.

Per saperne di più: www.maurizioponticello.it

