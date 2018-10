NA 27/10/18 presso la libreria Io ci sto è stato pres.to il libro “La tomba profanata di Luciano Scateni.

Cronaca di un evento

Sabato 27 Ottobre u.s. presso la libreria Io ci sto in via Cimarosa al Vomero, nella saletta gremita di pubblico, alle 11:00 del mattino è stato presentato il libro “La tomba profanata”Santagata si fa in quattro -Guida editori – di Luciano Scateni. Questo romanzo poliziesco conferma la personalità di Ninì Santagata, commissario anticonformista.

Apertura con il saluto del direttivo della libreria seguito dal benvenuto del giornalista scrittore Luciano Scateni. Il micro è passato poi a Maurizio Sibilio che ha illustrato ampiamente la figura del commissario Santagata. Pagine del libro sono state lette da Francesca Di Maio. A seguire la giornalista Marisa Pumpo Pica ha chiosato sulla figura di Luciano Scateni e sulla trama del libro. Luciano Scateni ha illustrato a sua volta la sua opera.

Elisabetta Scala ha suonato musiche sulla pianola intervallando momenti della presentazione.

Luciano Scateni ha donato a tutti gli intervenuti un suo disegno in bianco/nero.

Al tavolo dei relatori: Luciano Scateni, Maurizio Sibilio, Marisa Pumpo Pica, Francesca di Maio.

Il libro che è composto di 127 pagine escluso indice, si presenta in una semplice ma efficace veste tipografica.

La cerimonia di presentazione si è conclusa alle 13:00 circa con il saluto ed i ringraziamenti di Luciano Scateni e dei relatori tra gli applausi del pubblico.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews

Nota: A breve inserirò anche un audio video girato durante la