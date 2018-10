Monte Faito, qualcosa si muove per la messa in sicurezza della strada

Finalmente qualcosa si muove sulla situazione riguardante la strada provinciale, che da Vico Equense conduce al Monte Faito. Una zona martoriata dagli incendi e poi dagli smottamenti, in cui gli abitanti hanno sofferto i danni di queste calamità, fino a primavera inoltrata.

Dopo l’apertura, settimana scorsa Regione Campania, comune di Castellammare e Parco Regionale, hanno trovato l’intesa per stanziare risorse per la sistemazione idrogeologica: i 10 milioni di euro che il Cipe ha stanziato, sono una manna dal cielo per restituire al territorio, questo importante sbocco.

Una segnaletica stradale sull’ex statale è il messaggio che si stanno iniziando le opere, per mettere in sicurezza il percorso, per la soddisfazione dei poveri residenti e dei visitatori, che ringraziano per questo imminente ripristino di questa strada.