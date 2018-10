IL MODELLO ALMA MATER DI ANTONELLA CORALINI

Catania, IBAM-CNR, 10 ottobre 2018.

L’Alma Mater ai piedi dell’Etna per parlare del suo impegno ultra ventennale a e per Pompei. Focus, in questo appuntamento, sul Programma Vesuviana (1997-) e sul suo Progetto Pompei (1998-), erede del Progetto “”Pompei. Insula del Centenario (IX 8). Siamo molto grati all’amico e collega Daniele Malfitana, Direttore dell’IBAM, per l’invito a questa bella occasione di condivisione e confronto, e alla Direttrice delle Biblioteche Riunite di Catania, dott.ssa Rita Angela Carbonaro, che ci ha accolto con una bella mostra dedicata alle “Antichità di Ercolano esposte”. Ad maiora. Antonella Coralini.

