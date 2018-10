Agerola , Costiera amalfitana. Misericordia di Agerola successo ieri per una giornata di solidarietà per il “Progetto Scuola” con pacchi regalo, all’interno della segreteria dell’Istituto Comprensivo di Agerola (Di Giacomo – De Nicola) diretto da Michele Manzi con vice governatore della Misericordia, Franco Esposito, che ha consegnato denaro raccolto per poter acquistare materiali per la scuola.

La Misericordia è attiva nell’aiuto ai malati, sul Sentiero degli Dei, per l’assistenza sanitaria e anche per le future generazioni. Li troviamo sempre presenti, ricordiamo quando noi di Positanonews li abbiamo incontrati anche a Castellammare di Stabia a Città Mercato per raccolte benefiche.

Complimenti

Foto Regina Milo