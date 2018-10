Minori. ultimo saluto a Crescenzo Sammarco

Minori, Costiera amalfitana. Se ne va un pezzo di storia del turismo della Costa d’ Amalfi .

In coppia con un imprenditore, Luigi di Lieto, che il lavoro turistico aveva preso in prestito dalla vita scolatica, CRESCENZO SAMMARCO, con i suoi bagni Naidi è stato uno dei primi a gestire uno stabilimento balneare. A suo modo, però, con spettacoli musicali e teatrali di sera , con le elezioni di Miss Minori cui partecipavano le belle ragazze minoresi o figlie di villeggianti Nel contempo aveva, aperto, dal ritorno dalla Calabria, una salumeria molto atterezzata, coadiuvato dalla moglie Silvia Apicella, in concorrenzas (leale) con il fratello Angelo.

Uomo dai sani e forti principi, ha dato tutto per il lavoro e la famiglia.

Ora ha lasciato tutti, già quasi preparati, all’età di 93 anni quasi in silenzio.

Funerali lunedi pomeriggio partenda dalla sua casa di via Capo di piazza per la basilica di santa Trofimena.

Alla famiglia, ai figli Sofia e Salvatore, medico, le più sentite condoglianza dalla redazione di Positanonews

Gaspare Apicella