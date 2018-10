Minori: solenni festeggiamenti in onore di santa Trofimena insieme ai fedeli di Patti

I pattesi, i fedeli di Patti di Sicilia, città natale di santa Trofimena protettrice di Minori, arrivano al richiamo, al forte e sentito richiamo della Santa che, nel corso della sua peregrinatio in terra siciliana dello scorso luglio, ha lanciato alla comunità di Patti, complice il parroco don Ennio Paolillo e Antonio Porpora..

Saranno quasi duecento per la festa di Santa Trofimena del 5 di novembre, che cade nel mese di chiusura dei festeggiamenti, iniziati il 27 novembre del 17, per il 225° anniversario del ritrovamento delle reliquie

E si inizia sabato 3 con una Messa presieduta da don Giulio Caldiero già parroco di Minori ed attuale amministratore della chiesa di Positano Il giorno 4, vigilia, Messa presieduta da don Felice Apicella; a sera Lucernario, primi Vespri presieduti da S. E. Guglielmo Giombano vescovo di Patti. segue sulla piazza della basilica il gemellaggio tra Minori e Patti con scoprimento di targa commemoraiva.

E lunedi, giorno della Festa, Messa mattutina celebrata da don Andrea Apicella, a seguire Messa celebrata da don Gennaro Giordano. Pontificale delle ore 10 presieduto dal vescovo di Patti con Orazio Soricelli, arcivescovo di Amalfi-Cava; segue processione della statua e delle reliquie della Santa per le principali vie di Minori con sosta prolungata a piazza del Popolo per ricordare ,’arrivo delle reliquie via mare. Messa solenne serale presieduta da don Nicola Mammato responsabile della Forania,.

Alle 20.30 coro Amici di san Francesco in concerto accompagnato dal concerto bandistico Città di Minori.

Fiaccolata finale con accensione simultanea a Minori e Patti.

Un saluto ai fedeli di Patti e buona Festa a tutti