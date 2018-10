Minori, Santa Trofimena a Roma da Papa Francesco

Come annunciato precedentmente, la comunità minorese si porta a Roma per un incontro con papa Francesco. Già domani 9 il Coro Amici di san Francesco arriverà a san Pietro, mentre i fedeli, in pullman turistico o con auto propria, partitranno di buon mattino il giorno 10 per essere in Vaticano per le ore 07.30.

Il progamma prevede la Venerazione in piazza san Pietro della statua e delle reliquie di santa Trofimena- la partecipazione all’udienza generale promossa come di consueto dal santo Padre- la Santa Messa all’altare della Cattedra in san Pietro,concelebrata da mons. Orazio Soricelli , arcivescovo di Amalfi-Cava dei Tirren e da don Ennio Paolillo, parroco della cattedrale di Minori. Pomeriggio con ogni probabilità in tour turistico per Roma, città eterna e meravigliosa. Rientro a Minori in serata sempre accompagnati dalla statua e dalle reliquie della santa protettrice. Il coro minorese farà valere la sua bravura per la felice occasione.