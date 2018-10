Minori: Quaterna da 235.000 euro al Lotto

Ieri, 25 ottobre, a Minori, Costiera Amalfitana, un uomo ha centrato una quaterna presso la ricevitoria – tabacchi da Jack a Minori.

Un Jackpot da 235.000 euro vinti grazie ad una quaterna vincente.

Il colpaccio con la giocata dei numeri 83 – 90 – 21 – 78 sulla ruota di Napoli – su un biglietto di cinque numeri – con una puntata di venti euro complessivi, con la quale ha ottenuto, inoltre, quattro terni e sei ambi.

In città la curiosità è tanta, sia per il notevole importo che per conoscere l’identità dello scommettitore baciato dalla dea bendata che vede cambiare in meglio la propria vita da un giorno all’altro.

Noi ci teniamo a ricordare però, che il gioco d’azzardo è pericoloso e che solo con la fatica ed il duro lavoro si possono ottenere dei risultati, quindi chiunque ha intenzione di giocare al Lotto o a qualsiasi altro gioco d’azzardo, bisogna farlo responsabilmente e chissà, magari avere un colpo di fortuna.